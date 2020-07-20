На Донбасі загинув український захисник



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Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 20 липня, вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.

«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям», - інформує пресслужба ООС.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Як повідомлялося, ворог з початку доби чотири рази обстріляв українські позиції.