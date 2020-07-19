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    Події в Україні

    Російські окупанти з початку доби сім разів обстріляли українські позиції

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    Підступні дії агресора без відповіді не залишилися &ndash; вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника - Російські окупанти з початку доби сім разів обстріляли українські позиції
    Підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника

    Окупанти застосовують артилерію та 120-мм міномети, втрат немає

    У неділю, 19 липня, російсько-окупаційні війська сім разів обстрілювали позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

    «19 липня незаконні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями», – йдеться у зведенні.

    Як зазначається, використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог обстрілював наших військових з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного, а поблизу Старогнатівки та Лебединського – з великокаліберних кулеметів.

    «За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», – інформує пресцентр штабу ООС.

    Також в пресцентрі зазначили, що підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

    На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

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