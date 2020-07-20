Доба на Донбасі: окупанти 17 разів за добу порушили режим припинення вогню



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Російські найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Ворог обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети

19 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Ворог обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», по захисниках Луганського ворог 5 разів відкривав вогонь, щораз змінюючи калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів агресор також застосував неподалік Причепилівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв українських захисників біля Водяного. На цій ділянці фронту ворог використовував гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Старогнатівка та Лебединського по наших опорних пунктах окупанти задіяли великокаліберні кулемети. А по українських воїнах біля Талаківки загарбники неодноразово відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ще один факт ворожої активності з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відмічено у передмісті Авдіївки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», по наших воїнах поблизу Миронівського агресор використав артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв захисників Мар’їнки.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.