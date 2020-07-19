Окупанти вирішили пропускати людей через КПВВ за списками, – штаб ООС



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Керівництво ООС відкрито до здійснення пропускних операцій

«Збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування» – командування ООС

Командування операції Об’єднаних сил попереджає людей, які планують поїздки з перетином лінії розмежування на Донбасі, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Від тристоронньої контактної групи отримано інформацію, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ по списках. У зв’язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим пресцентр інформує, що керівництво ООС, в тому числі й Державної прикордонної служби, відкриті до здійснення пропускних операцій та в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ «Станиця Луганська», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» у визначений час.

Як повідомлялося, 17 липня Держприкордонслужба України інформувала, що бойовики пропускають повільно і невеликими партіями осіб, які прямують з тимчасово окупованої території України. Мають місце непоодинокі випадки, коли подорожуючі в очікуванні на пропуск залишаються у «сірій зоні» перед блокпостом бойовиків на ніч, що несе додаткові ризики життю та здоров’ю громадян.

Нагадаємо, 17 липня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

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