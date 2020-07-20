Ворог з початку доби чотири рази обстріляв українські позиції



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Втрат серед українських військових немає

Поблизу Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя російські окупанти застосували гранатомети

Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України.

«Сьогодні, 20 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення. Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог здійснив 4 обстріли позицій захисників України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі Миронівського російсько-окупаційні війська здійснили 17 пострілів зі 122-мм артилерії та випустили 6 мін калібру 120 мм. Обстріл вівся з напрямку від окупованого села Санжарівка.

Поблизу Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння.

«Втрати ворога, внаслідок адекватної відповіді наших захисників уточнюються. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню у складі Об’єднаних сил немає», - резюмували в ООС.