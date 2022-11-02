На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)

Окупанти атакують одразу на кількох напрямках

Основні зусилля російських окупаційних військ зосереджені на захопленні всієї Донецької області. Окупанти атакують одразу на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Експерти відзначають посилення бойових дій на Донеччині.

У вчорашньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що російські окупаційні сили наступають на бахмутському та авдіївському напрямках. Сили оборони намагаються утримувати позиції поблизу Бахмута, тоді як противник з артилерії гатить по населених пунктах на лінії зіткнення, зокрема Авдіївці.

У 13-кілометровій зоні в районі Бахмута (поблизу селища Опитне та міста Соледар) підрозділи ПВК «Вагнера» намагаються прорвати українську оборону. В мережі з'явилися кадри з геолокацією у смт Зайцеве, на яких зафіксований ближній бій між Силами оборони та «вагнерівцями». Також українських захисники повідомили про евакуацію цивільного населення з села Кліщіївка, що за дев'ять кілометрів від Бахмута.

Аналітики ISW із посиланням на російські джерела відмічають проведення наступальних операцій на околицях Донецька та авдіївському напрямку. Бойовики «ДНР» штурмували позиції Сил оборони України в селище Невельське за 25 кілометрів від обласного центру та захопили полонених. Тривають бої в селах Первомайське та Водяне. Російські джерела також стверджують, що окупаційним військам вдалося просунутися в Мар'їнці, проте оцінювати результати на цьому напрямку ще зарано.

Напружена ситуація на вугледарському напрямку. Представник окупаційної влади Донеччини Данило Безсонов заявив, що російські сили намагаються захопити села Павлівка та Новомихайлівка, які розташовані в 20-кілометровій зоні від міста Вугледар. Наразі російські джерела повідомляють, що станом на 31 жовтня окупанти вже контролюють половину Павлівки і що російські сили, які діють навколо Новомихайлівки, не досягли значного прогресу.

Також аналітики ISW зазначають, що ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів.