Окупанти вночі здійснили наймасованішу атаку дронами на Дніпропетровщину

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість дронів-камікадзе

Сьогодні вночі російські загарбники намагалися атакувати Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона знищили шість ворожих безпілотників. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Вночі наші сили ППО вберегли Дніпропетровщину від можливої трагедії. Українські захисники збили над областю шість ворожих дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Лукашук зазначив, що це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни. Але протиповітряна оборона впоралась.

Крім того, вчора пізно ввечері з РСЗВ окупанти вдарили по Нікополю. Люди неушкоджені.

На ранок росіяни вгатили й по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Нині наслідки обстрілу з‘ясовуються.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.