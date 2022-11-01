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ЗСУ збили рашистський вертоліт на Донеччині

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ збили рашистський вертоліт на Донеччині
ЗСУ вдало відпрацювали на Донеччині
фото ілюстративне

Сьогодні на Донеччині українські воїни збили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня

Захисники України 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8 та ворожий БпЛА у Донецькій області. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Схід» о 9-й та 12-й годині години відповідно збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під Бахмутом ЗСУ збили білоруський вертоліт із бойовиками «Вагнера».

Нагадаємо, 31 жовтня зенітники Повітряних сил збили два російські гелікоптери в небі над Херсонською областю.

Раніше стало відомо, що власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

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Теги: росія ЗСУ війна вертоліт Зброя Росії

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