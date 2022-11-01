ЗСУ збили рашистський вертоліт на Донеччині

Сьогодні на Донеччині українські воїни збили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня

Захисники України 1 листопада збили російський вертоліт Мі-8 та ворожий БпЛА у Донецькій області. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Схід» о 9-й та 12-й годині години відповідно збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під Бахмутом ЗСУ збили білоруський вертоліт із бойовиками «Вагнера».

Нагадаємо, 31 жовтня зенітники Повітряних сил збили два російські гелікоптери в небі над Херсонською областю.

Раніше стало відомо, що власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.