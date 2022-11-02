Українські воїни знищили живу силу та склади з боєприпасами окупантів – звіт ОК «Південь»

Українська авіація нанесла вісім авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки окупанта

На півдні герої України знищили за попередню добу 25 рашистів, три склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією нанесено вісім авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на:

25 рашистів;

3 реактивні системи залпового вогню «Град»;

1 самохідну крупнокаліберну гаубицю «Акація»;

1 самохідну артиллерійсько-мінометну установку «Нона»;

1 зенітно-ракетний комплекс «Тор»;

11 одиниць автобронетехніки.

У командуванні додали що на півдні було знищено ще 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

Раніше Генштаб повідомив, куди окупанти перемістили свою «адміністрацію» з Херсона.

Нагадаємо, триває 252-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.