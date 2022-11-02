Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські воїни знищили живу силу та склади з боєприпасами окупантів – звіт ОК «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські воїни знищили живу силу та склади з боєприпасами окупантів – звіт ОК «Південь»
ЗСУ виконали майже 160 вогневих завдань
фото: скріншот з відео

Українська авіація нанесла вісім авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки окупанта

На півдні герої України знищили за попередню добу 25 рашистів, три склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією нанесено вісім авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на:

  • 25 рашистів;
  • 3 реактивні системи залпового вогню «Град»;
  • 1 самохідну крупнокаліберну гаубицю «Акація»;
  • 1 самохідну артиллерійсько-мінометну установку «Нона»;
  • 1 зенітно-ракетний комплекс «Тор»;
  • 11 одиниць автобронетехніки.

У командуванні додали що на півдні було знищено ще 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

Раніше Генштаб повідомив, куди окупанти перемістили свою «адміністрацію» з Херсона.

Нагадаємо, триває 252-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Читайте також: Депортація, а не евакуація. Херсонщина – місце злочину Росії
Теги: війна ЗСУ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав винним та засудив до п'яти років позбавлення волі жителя Дніпра
Зливав дані про переміщення ЗСУ: суд виніс вирок мешканцю Дніпра
Вчора, 18:32
Бортові номери та прапор Білорусі на гелікоптері зафарбовані
Під Бахмутом ЗСУ збили білоруський вертоліт із бойовиками «Вагнера» (відео)
Вчора, 07:53
ЗСУ вдало відпрацювали на Донеччині
ЗСУ збили рашистський вертоліт на Донеччині
Вчора, 21:26

Події в Україні

Росії важко відбиватись від українських партизанів – Інститут вивчення війни
Росії важко відбиватись від українських партизанів – Інститут вивчення війни
Українські воїни знищили живу силу та склади з боєприпасами окупантів – звіт ОК «Південь»
Українські воїни знищили живу силу та склади з боєприпасами окупантів – звіт ОК «Південь»
Стало відомо, коли відновиться відправлення суден зерновим коридором
Стало відомо, коли відновиться відправлення суден зерновим коридором
Окупанти бетонними бункерами укріплюють оборону Херсонщини (відео)
Окупанти бетонними бункерами укріплюють оборону Херсонщини (відео)
Російські загарбники обстріляли Дніпро
Російські загарбники обстріляли Дніпро
На Полтавщину летять іранські «дрони-камікадзе» – мер Кременчука
На Полтавщину летять іранські «дрони-камікадзе» – мер Кременчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
125K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
117K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
70K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії
38K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
35K
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту