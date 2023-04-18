На фронті загинув екснардеп Барна

Олег Барна – учасник Революції на граніті, акції Україна без Кучми, Євромайдану та АТО, нардеп VIII скликання від Блоку Петра Порошенка. 2015 року його тимчасово виключили з фракції БПП за спробу винести з трибуни тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка.

До 2014 року був вчителем математики, фізики, інформатики, допризовної підготовки у школах у Тернопільській області.

На фронт екснардеп вирушив із першого дня повномасштабного вторгнення.