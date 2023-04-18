На фронті загинув екснардеп Барна
Олег Барна загинув 17 квітня
Колишній народний депутат Олег Барна загинув на фронті. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
«Вчора (17 квітня) під час бойових дій загинув Олег Барна», – написав він.
Сьогодні Олегу Барні мало би виповнитися 56 років.
Олег Барна – учасник Революції на граніті, акції Україна без Кучми, Євромайдану та АТО, нардеп VIII скликання від Блоку Петра Порошенка. 2015 року його тимчасово виключили з фракції БПП за спробу винести з трибуни тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка.
До 2014 року був вчителем математики, фізики, інформатики, допризовної підготовки у школах у Тернопільській області.
На фронт екснардеп вирушив із першого дня повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
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