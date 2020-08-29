На Харківщині український військовий виявився колишнім бойовиком



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На Харківщині український військовий виявився колишнім бойовиком

У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив піти від бойовиків та повернувся на Харківщину

Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині колишнього бойовика самопроголошеної «ДНР», який нині є українським військовослужбовцем.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі з’ясували, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до бойовиків самопроголошеної «ДНР». Він був стрільцем у складі так званих «Спецназ ДНР» та «Батальйон Оплот», виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.

За це харків’янин отримував щомісяця 5 тисяч гривень.

У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив піти від бойовиків та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних сил України.

Наразі слідчі повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.