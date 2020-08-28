Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+»

Причина закриття справи – залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед

За даними джерел Цензор.Нет, сьогодні процесуальний керівник справи «Роттердам +» прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи.

Підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня. Збиток державі не встановлено, експерти вважають, що ціни коливалися виключно через різницю в тарифах.

Таким чином, найбільший скандал із закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і який був підставою для звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента експрезидента Петра Порошенка на знаменитих дебатах в квітні 2019 року, закінчилвся нічим.

Сам Зеленський, по суті, руками підпорядкованої йому СБУ, закрив справу проти свого опонента, всупереч своїм же загрозам. Одне з основних обвинувачень проти Порошенка Зеленський визнав безпідставним. Влада ніяк не коментувала експертизу СБУ, на підставі якої винесено рішення прокуратури.

Причина закриття справи – залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед. Скандал з «Роттердам +» спонсор Зеленського Ігор Коломойський використовував для отримання контролю над державною енергокомпанією «Центренерго». Інших результатів справи не виявилося.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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