  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+»

    Причина закриття справи – залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед

    За даними джерел Цензор.Нет, сьогодні процесуальний керівник справи «Роттердам +» прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи.

    Підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня. Збиток державі не встановлено, експерти вважають, що ціни коливалися виключно через різницю в тарифах.

    Таким чином, найбільший скандал із закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і який був підставою для звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента експрезидента Петра Порошенка на знаменитих дебатах в квітні 2019 року, закінчилвся нічим.

    Сам Зеленський, по суті, руками підпорядкованої йому СБУ, закрив справу проти свого опонента, всупереч своїм же загрозам. Одне з основних обвинувачень проти Порошенка Зеленський визнав безпідставним. Влада ніяк не коментувала експертизу СБУ, на підставі якої винесено рішення прокуратури.

    Причина закриття справи – залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед. Скандал з «Роттердам +» спонсор Зеленського Ігор Коломойський використовував для отримання контролю над державною енергокомпанією «Центренерго». Інших результатів справи не виявилося.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Петро Порошенко Ігор Коломойський прокуратура СБУ вугілля ціни САП скандал Володимир Зеленський Центренерго Роттердам+ влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Голова Ради НБУ

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Юрій Вітренко
    Юрій Вітренко

    Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

    Олексій Давиденко
    Олексій Давиденко

    Політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ