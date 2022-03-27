На Харківщині загарбники розстріляли родину в авто: жахливі фото
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством
В Ізюмському районі Харківської області виявили розстріляний загарбниками автомобіль із загиблою родиною: батьками та трирічною дитиною. Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.
«27 березня 2022 року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль Honda CR-V. В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина», – йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною, та планували використати її в протиправних цілях.