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    Події в Україні

    Російському пілоту, який бомбив Балаклію, повідомили про підозру

    На чорноморському узбережжі зафіксовано скидання російськими літаками касетних бомб РБК-500<br /><br /> - Російському пілоту, який бомбив Балаклію, повідомили про підозру
    На чорноморському узбережжі зафіксовано скидання російськими літаками касетних бомб РБК-500

    фото з відкритих джерел

    На час слідства він перебуватиме в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених

    Російському пілоту, який скидав на Балаклію авіабомби ОФАБ-250, повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє у Телеграмі Офіс Генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури військовослужбовцю збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, 27 лютого пілот винищувача Су-30СМ здійснив виліт з аеродрому Курська та перетнув кордон України. Виконуючи злочинний наказ політичного та військового керівництва країни-агресора, підозрюваний здійснив бомбардування м. Балаклія Харківської області осколково-фугасними авіаційними бомбами ОФАБ-250. В результаті авіанальоту пошкоджено житлові будинки та об’єкти місцевої інфраструктури.

    13 березня під час руху у повітряному просторі України в напрямку Краматорська для здійснення чергової атаки винищувач під його керуванням збили військовослужбовці ЗСУ, а самого пілота через декілька днів узяли у полон.

    «Злочинні дії підозрюваного є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І). Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, на час слідства він перебуватиме в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених», – зазначили в ОГП.

    Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Раніше військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон відому сербську снайперку бойовиків із ОРДЛО із позивним «Багіра».

    Також російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон.

    Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Офіс Генерального прокурора бомбардування розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Російському пілоту, який бомбив Балаклію, повідомили про підозру