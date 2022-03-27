Російському пілоту, який бомбив Балаклію, повідомили про підозру

На час слідства він перебуватиме в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених

Російському пілоту, який скидав на Балаклію авіабомби ОФАБ-250, повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє у Телеграмі Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури військовослужбовцю збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 лютого пілот винищувача Су-30СМ здійснив виліт з аеродрому Курська та перетнув кордон України. Виконуючи злочинний наказ політичного та військового керівництва країни-агресора, підозрюваний здійснив бомбардування м. Балаклія Харківської області осколково-фугасними авіаційними бомбами ОФАБ-250. В результаті авіанальоту пошкоджено житлові будинки та об’єкти місцевої інфраструктури.

13 березня під час руху у повітряному просторі України в напрямку Краматорська для здійснення чергової атаки винищувач під його керуванням збили військовослужбовці ЗСУ, а самого пілота через декілька днів узяли у полон.

«Злочинні дії підозрюваного є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І). Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, на час слідства він перебуватиме в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених», – зазначили в ОГП.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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