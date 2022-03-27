Без військових РФ: мер Славутича розповів про ситуацію у місті

Нині у Славутичі патрулюють ветерани МВС із іменною зброєю

Мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що російські військові вже виїхали із міста.

«Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити, перевірили місто. Сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті поки що їх немає. Ми самостійно вирішуємо свої проблеми», – сказав мер у відеозверненні.

Він розповів, що окупанти вимагали, щоб у Славутичі не було поліції.

За словами Фомічева, Нацполіція виїхала із міста 25 березня. Нині у Славутичі патрулюють ветерани МВС із іменною зброєю.

Фомічев додав, що зараз у місті гуманітарна допомога вкрай обмежена, але її продовжують видавати.

Нагадаємо, що 26 березня зранку російські загарбники вдерлися до оточеного міста Славутича що у Київській області та захопили міську лікарню. Стало відомо про викрадення окупантами мера Юрія Фомічева.

Мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг, який окупанти безуспішно намагалися розігнати автоматними чергами та світлошумовими гранатами.

Згодом з’явилося повідомлення про визволення міського голови.

Після цього Фомічев взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича.

Але вже пізно ввечері 26 березня Фомічев заявив, що місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич в окупації.