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    Події в Україні

    На Херсонщині окупанти влаштовують провокації у формі українських військових

    Окупанти застосоують заборонені методи і форми ведення війни - На Херсонщині окупанти влаштовують провокації у формі українських військових
    Окупанти застосоують заборонені методи і форми ведення війни
    фото з відкритих джерел

    Рашисти викрадають мешканців Херсонщини і вивозять у невідомому напрямку

    На окупованих територіях Херсонської області рашисти влаштовують чергові провокації з перевдяганням. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Одягнувшись в однострій Збройних сил України, окупанти ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку.

    Крім того, на Херсонщині, де відключено мобільний зв’язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами із оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму.

    Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України.

    Також на Миколаївщині рашисти вбралися у форму ЗСУ та атакували наших захисників.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти влаштовують провокації у формі українських військових