На Херсонщині окупанти влаштовують провокації у формі українських військових
Рашисти викрадають мешканців Херсонщини і вивозять у невідомому напрямку
На окупованих територіях Херсонської області рашисти влаштовують чергові провокації з перевдяганням. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Одягнувшись в однострій Збройних сил України, окупанти ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку.
Крім того, на Херсонщині, де відключено мобільний зв’язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами із оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму.
Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України.
Також на Миколаївщині рашисти вбралися у форму ЗСУ та атакували наших захисників.