На Херсонщині окупанти влаштовують провокації у формі українських військових

Рашисти викрадають мешканців Херсонщини і вивозять у невідомому напрямку

На окупованих територіях Херсонської області рашисти влаштовують чергові провокації з перевдяганням. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Одягнувшись в однострій Збройних сил України, окупанти ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку.

Крім того, на Херсонщині, де відключено мобільний зв’язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами із оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України.

Також на Миколаївщині рашисти вбралися у форму ЗСУ та атакували наших захисників.

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