Окупанти накрили «Градами» Очаків: є влучання в іноземне судно

У результаті ворожих ударів по Миколаївщині є постраждалі

На півдні України обстановка на лінії зіткнення стабільно напружена. Ворог, стриманий контрнаступом українських військ, обмежений в можливості просування вперед, продовжує укріплення на другому рубежі оборони.

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», сьогодні, 1 червня, противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині. А потім з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню «Град» наносив удари по Очакову.

У результаті ударів зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранення зазнала одна людина.

А в ніч на 1 червня було обстріляно Широківську та Березнегуватську громади Миколаївщини. Уражено житлові будинки та присадибні споруди, сільськогосподарську техніку. Одна людина загинула.

Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі – без змін. А ось ворожі міни море продовжує виносити до берегів Одещини. Вже четверту за дві доби зірвану морську небезпечну знахідку виявлено неподалік одного з пляжів області. Фахівцями корабельної підривної команди Військово-Морських сил міну підірвано просто в морі на безпечній відстані від берега.

Як повідомлялося, 31 травня ворог обстріляв Очаків забороненими касетними снарядами та застосував реактивні системи залпового вогню «Смерч» та «Ураган».