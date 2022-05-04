На Запоріжжі окупанти масово переодягаються у форму українських військових

Українські військові взяли під контроль чотири населених пунктів поблизу адмінмежи Миколаївщини і Херсонщини

Із 2 травня у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські військові розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Не виключено здійснення провокативних дій такими «вирядженими» підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення», - йдеться в повідомленні.

Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території чотирьох населених пунктів поблизу адмінмежи Миколаївщини і Херсонщини.

«Загальні ворожі втрати за добу склали 47 рашистів та 15 одиниць техніки, серед яких 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційна станція та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 7 складів, колонна противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами», - інформує Оперативне командування «Південь».

Як повідомлялося, 3 травня з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини.

Увечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.