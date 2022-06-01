ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Херсонщині

На Херсонщині з боку Дніпропетровської області Збройними силами України звільнено понад 20 населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону.

«З (боку, – ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів», – сказав Лагута.

Очільник ОВА зазначив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину. Проте область залишили вже близько 50% населення.

Раніше повідомлялося, що на півдні України російські окупанти вишукують засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил.

Нагадаємо, що 30 травня ввечері вулицями Херсона їздив агітаційний автомобіль із гучномовцем, організований російськими окупантами.

Крім цього, росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей.