ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Херсонщині
Херсонську область залишили вже близько 50% населення
На Херсонщині з боку Дніпропетровської області Збройними силами України звільнено понад 20 населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону.
«З (боку, – ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів», – сказав Лагута.
Очільник ОВА зазначив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину. Проте область залишили вже близько 50% населення.
Раніше повідомлялося, що на півдні України російські окупанти вишукують засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил.
Нагадаємо, що 30 травня ввечері вулицями Херсона їздив агітаційний автомобіль із гучномовцем, організований російськими окупантами.
Крім цього, росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей.