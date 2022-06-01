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    Події в Україні

    ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Херсонщині

    ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи&nbsp;Херсонщину - ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Херсонщині
    ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину
    фото з відкритих джерел

    Херсонську область залишили вже близько 50% населення

    На Херсонщині з боку Дніпропетровської області Збройними силами України звільнено понад 20 населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав в ефірі телемарафону.

    «З (боку, – ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів», – сказав Лагута.

    Очільник ОВА зазначив, що ЗСУ продовжують йти вперед, звільняючи Херсонщину. Проте область залишили вже близько 50% населення.

    Раніше повідомлялося, що на півдні України російські окупанти вишукують засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил.

    Нагадаємо, що 30 травня ввечері вулицями Херсона їздив агітаційний автомобіль із гучномовцем, організований російськими окупантами.

    Крім цього, росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Херсонщині