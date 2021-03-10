На Хмельниччині горіла лікарня, евакуювали 23 людей (відео)

На момент прибуття пожежників горіло 20 кв.м покрівлі

Сьогодні, 10 березня, на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа.

З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась близько 15:00. На момент прибуття пожежників горіло 20 кв.м покрівлі. Тоді рятувальники спільно з персоналом почали евакуацію людей.

«Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Завдяки оперативності та злагодженим діям ДСНС-ників загоряння вдалося швидко ліквідувати», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що пожежу локалізували о 15:18, а ліквідували її о 16:15. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1 27 лютого сталася пожежа, внаслідок якої загинули два пацієнти медзакладу.