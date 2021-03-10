Третя хвиля коронавірусу: вільні ліжка закінчуються і на Миколаївщині

Вознесенська лікарня заповнена на 87% хворими на коронавірус

Вознесенська багатопрофільна лікарня на Миколаївщині пішла на карантин у зв’язку із високою захворюваністю медперсоналу та мешканців міста на коронавірус.

«У зв'язку зі збільшенням кількості хворих, як серед медичних працівників, так і серед громади в цілому, лікарня переходить в режим надання медичної допомоги хворим лише в ургентному порядку», – йдеться в повідомленні лікарні.

Зокрема, захворів на коронавірус і головлікар Вознесенської лікарні Володимир Красьоха.

Як повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін, на сьогодні Вознесенська лікарня заповнена на 87% пацієнтами з підозрою на коронавірус і підтвердженим Covid-19.

«На 66 ліжках лежать 58 пацієнтів. За добу госпіталізували 18 виписали 9. Такими темпами за 2 дні місця закінчаться»,– зазначив аналітик.

Заповненість Вознесенської лікарні хворими на коронавірус

Раніше повідомлялося, що 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

9 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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