У Польщі спалили хостел, де мешкали українські заробітчани



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У хостелі мешкало 12 людей, більшість з яких українці

Жоден із мешканців будівлі не постраждав

У місті Погожице поблизу Хшанова (Малопольське воєводство), що у Польщі, двоє поляків підпалили хостел, в якому мешкали українці.

Про це повідомляє radiokrakow.pl.

Як зазначають польські ЗМІ, в хостелі мешкало 12 людей, більшість з яких українці. Їх вдалось оперативно вивести із палаючого будинку.

Наразі польська поліція уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви та причини трагедії наразі не повідомляють.

До слова, у червні також трапився прикрий інцидент з українцями у Польщі. У центрі польського міста Грудзьондз 33-річний поляк напав на групу людей, які розмовляли українською мовою. Спочатку він почав погрожувати їм фізичною розправою, а згодом витягнув газовий пістолет та відкрив стрільбу в бік українців.

Між іншим, польський міністр сільського господарства і розвитку села Ян Кшиштоф Ардановський 4 липня заявив, що права українців, які працюють у Польщі потрібно врегулювати міжурядовою угодою.

Головна санітарна інспекція Польщі оголосила умови, за яких сезонні працівники з України зможуть одночасно працювати у фермерських господарствах і відбувати карантин.

Як повідомлялося, Польща оплачує тестування українців, які прибувають на роботу до цієї країни. Українці після приїзду можуть відразу працювати і проходити карантин за місцем роботи.

Також посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що громадяни України, які їдуть до сусідньої країни працювати, пройдуть тестування на коронавірус за кошти держави.