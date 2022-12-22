Журналісти NYT ідентифікували десятки російських десантників, які вбивали українців у Бучі (фото)

Російські солдати регулярно користувалися телефонами жертв для дзвінків у Росію

Журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі - йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку, повідомило видання.

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Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ у березні убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери.

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Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня. У родичів загиблих представники ЗМІ збирали їхні номери телефонів і перевіряли, чи є вони в цій базі.

У результаті виявилося, що російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства.

Журналісти поговорили з окупантами та їхніми родичами. Двоє з них підтвердили, що вони були в 234-му полку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, і служили в Бучі.

Відомо, що керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов.

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За даними ЗМІ є й інші докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку. Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.

Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.

Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку. Також вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.

Журналісти підкреслюють, що не можуть бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать й інші дані.

Зокрема, перед вторгненням Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

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Як повідомляється, після деокупації Київської області, коли звірства окупантів в Бучі стали відосі всьому світу, 8 квітня Городілова та інших російських військових нагородили орденами «Мужності».

До слова, днями підозру отримав римо-католицький священник парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви, який у своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей окупантами у Бучі.