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Окупанти готуються перевіряти мешканців двох областей на лояльність

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готуються перевіряти мешканців двох областей на лояльність
фото ілюстративне

На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків

Російські загарбники готуються до нової масової перевірки мешканців Запорізької та Херсонської областей на лояльність. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зокрема планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема банків та онлайн-освіти). Крім цього росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.

«Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон. Також на сайті центру є інструкція щодо чистки телефону та поводження під час арешту. Чистіть історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю. Посилання на перевірені новинні ресурси можете зберігати у вигляді QR-коду», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що «Вагнерівці» вивезли людей з передмістя Бахмута на фільтрацію.

До слова, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

Теги: Херсонщина Запоріжжя війна росія окупанти

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