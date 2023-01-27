Чонгарський капкан: лівобережжя Дніпра може перетворитись на «котел» для окупантів

Окупанти щосили намагаються завадити контрнаступу ЗСУ

ЗСУ тримають під вогневим контролем усе лівобережжя Херсонщини: окупанти розуміють, що їхнє південне угруповання затиснуте в кут, та намагаються щосили завадити українському контрнаступу.

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Затиснуті між берегом Дніпра та вузькими Кримськими перешийками, окупанти опинились практично у логістичній пастці і щосили намагаються уникнути південного «котла», атакуючи на Запоріжжі й під Вугледаром.

Російські джерела повідомляють про численні спроби ЗСУ форсувати Дніпро й висадити десант. Нагадаю, у Генштабі ЗСУ повідомили про успішний розвідувальний рейд у районі Нової Каховки в ніч з 23 на 24 січня. Інше питання – наскільки масштабною була ця операція. Але вона свідчить передусім про те, що ЗСУ розглядають питання звільнення лівобережжя Херсонщини як один з пріоритетів. І йдеться, вочевидь, не лише про варіант деокупації півдня, починаючи з Запорізької області – суходолом, а й про складніший варіант – із форсуванням природної водної перешкоди.

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Слід зауважити, що російські пабліки зранку 26 січня повідомили про ще одну «атаку ЗСУ через Дніпро» – вже у районі Херсона. Однак наразі ця інформація не підтверджена офіційними джерелами.

Водночас прокремлівські мілітарі-блогери відкрито заявляють про те, що очікують нових десантних операцій ЗСУ в районі Кінбурнської коси та Нової Каховки. Відповідно, ворог намагається укріпитись на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікацій, перекидання резервів і хаотичних обстрілів правобережжя Дніпра.

Росіяни можуть збільшувати тут контингент. Але наразі вся окупована територія Херсонської області – під вогневим контролем ЗСУ. Пам'ятаєте випадок з нанесенням ракетного удару по російській колоні на Чонгарському перешийку? Це фактично ворота в Крим. Якщо ми тримали під вогнем вхід у Крим, маючи засоби ураження з дальністю до 85 км, то після «Рамштайну» й отримання ракет дальністю ураження 150 км лівобережна Херсонщина перетвориться на тир з відстрілу окупантів. Враховуючи поінформованість Сил оборони, удари будуть наноситись передусім по місцях скупчення противника. Тому збільшення чисельності не допоможе росіянам – їхнє угрупування фактично перебуває у вогневій пастці.

Саме з цим пов'язана активізація бойових дій на Запорізькому напрямку та під Вугледаром: окупанти щосили намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

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Зауважу, за оперативними даними Генштабу ЗСУ на 26 січня, на Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню рф постраждали райони 25 населених пунктів. На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали 20 населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

Своєю чергою, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та чотири склади боєприпасів російських окупантів.