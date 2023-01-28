Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблі (фото)

Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки

Троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня. Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки», – розповів він.

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За словами Кириленка, на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.

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Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних ударів (один з яких по цивільній інфраструктурі Запоріжжя), 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

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Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.