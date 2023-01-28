Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблі (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблі (фото)
Окупанти вдарили по Костянтинівці: троє загиблих, двоє поранених
фото: Павло Кириленко

Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки

Троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня. Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки», – розповів він.

За словами Кириленка, на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних ударів (один з яких по цивільній інфраструктурі Запоріжжя), 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

 

Теги: окупанти рятувальники Telegram готель Павло Кириленко росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Сьогодні, 09:14
Наразі усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені
Окупанти планують подавати електроенергію із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб
Вчора, 21:23
Росіяни завезли 800 поліцейських на окуповану територію Запорізької області
Кадровий голод і страх: окупанти привезли до Мелітополя 800 поліцейських
Сьогодні, 05:44

Події в Україні

СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися у держструктури
СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися у держструктури
Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблі (фото)
Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблі (фото)
Енергетична тривога: «Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
Енергетична тривога: «Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
Харківщина під ворожим вогнем, загиблі на Херсонщині та Донеччині: ситуація в регіонах 28 січня
Харківщина під ворожим вогнем, загиблі на Херсонщині та Донеччині: ситуація в регіонах 28 січня
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення
Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
9218
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
7118
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
5453
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту