На Харківщині прогриміли вибухи

Залишайтесь в укриттях

Під час повітряної тривоги у Харківській області пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Увага! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць», – йдеться в повідомленні.

Жителів Харкова та області закликають перебувати в укриттях.

Зазначимо, що повітряна тривога продовжує ширитись містами України.

Зафіксовано проліт ракет над Одещиною у бік Вінничини-Черкащини.

Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.