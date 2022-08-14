На Харківщині пролунали вибухи (відео)
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги
У Харківській області прогриміло декілька вибухів. Про це повідомили користувачі у соціальних мережах.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
Місцеві жителі повідомляють про два вибухи.
Повідомляють, що внаслідок прильоту в області у багатьох зникла електрика.
На даний момент місцева влада ніяк не коментує подію. Повітряна тривога в регіоні була оголошена з 01:05 до 01:24. У разі оголошення повторних тривог жителів просять пройти в укриття.
Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
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