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На Харківщині пролунали вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
На Харківщині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги

У Харківській області прогриміло декілька вибухів. Про це повідомили користувачі у соціальних мережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Місцеві жителі повідомляють про два вибухи.

Повідомляють, що внаслідок прильоту в області у багатьох зникла електрика.

На даний момент місцева влада ніяк не коментує подію. Повітряна тривога в регіоні була оголошена з 01:05 до 01:24. У разі оголошення повторних тривог жителів просять пройти в укриття.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Теги: Харківщина вибух

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