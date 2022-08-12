Окупанти з «Ураганів» влупили по Харківщині: є жертви 

Одна людина загинула, троє поранених

Російські окупанти 12 серпня обстріляли Богодухівський район Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє зазнала поранень. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зранку, близько 7:30, окупанти обстріляли Баранівку. Через обстріл загинула 50-річна жінка та зазнав поранень 28-річний чоловік.

Також близько 12:30 росіяни обстріляли Золочів. Внаслідок атаки отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Пошкоджено зазнали два житлових будинки. За попередніми даними, загарбники використовували реактивні системи залпового вогню «Ураган» для обстрілу Харківської області.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося раніше, вночі рашисти обстріляли Харків. «Прильоти» зафіксували у трьох районах – Слобідському, Київському та Новобаварському.