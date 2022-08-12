Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти з «Ураганів» влупили по Харківщині: є жертви 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти з «Ураганів» влупили по Харківщині: є жертви 
Загарбники використовували реактивні системи залпового вогню
Харківська обласна прокуратура

Одна людина загинула, троє поранених 

Російські окупанти 12 серпня обстріляли Богодухівський район Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє зазнала поранень. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зранку, близько 7:30, окупанти обстріляли Баранівку. Через обстріл загинула 50-річна жінка та зазнав поранень 28-річний чоловік.

Також близько 12:30 росіяни обстріляли Золочів. Внаслідок атаки отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Пошкоджено зазнали два житлових будинки. За попередніми даними, загарбники використовували реактивні системи залпового вогню «Ураган» для обстрілу Харківської області. 

Окупанти з «Ураганів» влупили по Харківщині: є жертви  фото 1

Прокуратура розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося раніше, вночі рашисти обстріляли Харків. «Прильоти» зафіксували у трьох районах – Слобідському, Київському та Новобаварському. 

Читайте також:

Теги: Харківщина обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За надодкою затриманого росіяни обстрілювали будівлю Харківської ОДА
СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ
Сьогодні, 13:08
Наслідки рашистської атаки на Харківщину
Харківщина: рашисти зруйнували ще один навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 09:43
На Харківщині ще одна людина постраждала під час польових робіт
На Харківщині тракторист підірвався на міні
Вчора, 23:03

Події в Україні

Окупанти з «Ураганів» влупили по Харківщині: є жертви 
Окупанти з «Ураганів» влупили по Харківщині: є жертви 
Відійшла у вічність зв'язкова Романа Шухевича 
Відійшла у вічність зв'язкова Романа Шухевича 
В окупованих Новій Каховці та Макіївці гримлять вибухи (відео) 
В окупованих Новій Каховці та Макіївці гримлять вибухи (відео) 
Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)
Підрив колаборанта на Луганщині: з’явилися подробиці (фото)
Херсонщина: ЗСУ «демілітаризували» ворожий склад боєприпасів
Херсонщина: ЗСУ «демілітаризували» ворожий склад боєприпасів
СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ
СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
64K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
30K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
29K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
24K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
22K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

Новини

Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту