СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ

Російські спецслужби завербували чоловіка у 2019 році

В рамках спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові заздалегідь впровадженого ФСБ агента, який розвідував позиції українських військ на східному фронті. Про це йдеться у повідомленні української спецслужби.

Крім того, як розповіли в СБУ, зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Саме за його «наводкою» агресори здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще семи цивільних об’єктах.

«Для передачі координат загарбникам він використовував завчасно відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Розвіддані переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадником є колишній працівник правоохоронних органів, який був завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році.

Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, зловмисник був переведений в «режим очікування».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на зв’язок з агентом вийшов його російський «куратор» і поставив завдання щодо розвідувально-підривної діяльності на сході України. У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли «вивести» свого прибічника на територію Росії і оформити громадянство.

«Втім, співробітники Служби безпеки завадили цим «планам» і затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами та радіостанції. Також у помешканні виявлено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами таємної переписки з представником спецслужб РФ», – розповіли в СБУ.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сукупністю вчинених злочинів йому загрожує довічний строк позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала агента РФ, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати «прильотів». За даними слідства, зрадником є мешканець Бахмуту, який був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ. «Пропозицію» щодо негласної співпраці отримав на власний телефон через месенджер.

Також раніше Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії.