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    Події в Україні

    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)

    Внаслідок обстрілу загорілися приватні будинки - Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    Внаслідок обстрілу загорілися приватні будинки
    фото: ДСНС

    Рятувальники показали наслідки обстрілу Харкова 7 липня

    7 липня внаслідок чергового ворожого обстрілу Харкова сталася велика пожежа у приватному секторі Немишлянського району міста. Рятувальники виїжджали одразу за чотирма адресами. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    «Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі в квартирі 9-поверхового житлового будинку», – інформують рятувальники.

    На місці події працювало 72 чоловіки особового складу ДСНС та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Остання пожежа була ліквідована о 19:47.

    Нагадаємо, 7 липня у Харкові пролунали вибухи. Після обстрілів виникла потужна пожежа.

    За попередньою інформацією, рашисти атакували місто реактивними системами залпового вогню.

    Відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених цивільних.

    Також 7 липня рашисти обстріляли Харківську область, внаслідок чого постраждали цивільні.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)