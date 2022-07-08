Обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео)

Рятувальники показали наслідки обстрілу Харкова 7 липня

7 липня внаслідок чергового ворожого обстрілу Харкова сталася велика пожежа у приватному секторі Немишлянського району міста. Рятувальники виїжджали одразу за чотирма адресами. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

«Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі в квартирі 9-поверхового житлового будинку», – інформують рятувальники.

На місці події працювало 72 чоловіки особового складу ДСНС та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Остання пожежа була ліквідована о 19:47.

Нагадаємо, 7 липня у Харкові пролунали вибухи. Після обстрілів виникла потужна пожежа.

За попередньою інформацією, рашисти атакували місто реактивними системами залпового вогню.

Відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених цивільних.

Також 7 липня рашисти обстріляли Харківську область, внаслідок чого постраждали цивільні.