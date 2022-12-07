Ракетний удар по школі у Краматорську: фото та відео

Будівля школи вистояла, проте вона суттєво пошкоджена

У вівторок, 6 грудня, російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині. Три ворожі ракети влучили у школу в Малотаранівці, де був розташований «Пункт незламності» для місцевих жителів. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Під час обстрілу у навчальному закладі перебували люди: завгосп та директорка.

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Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив, що минулося без постраждалих.

«Будинки тремтіли всі, і вікна тремтіли – все тремтіло. Школа! Кому потрібна та школа, цікаво», – повідомили місцеві жителі.

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На місці прильоту утворилася велика вирва. Будівля школи вистояла, проте вона суттєво пошкоджена. В ОВА наразі з'ясовують наслідки удару росіян.

«Росіяни чудово знають, що б'ють по цивільних, – ні на день вони не відмовляються від своєї тактики терору проти мирних. За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть покарані!» – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.