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Харківщина: ДБР виявило секретні документи окупантів (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: ДБР виявило секретні документи окупантів (фото, відео)
На Харківщині виявлено доноси місцевих колаборантів, які «здавали» окупантам патріотів та учасників АТО
ДБР

Правоохоронці виявили списки зрадників

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого. Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які «здавали» окупантам патріотів та учасників АТО.

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«ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази», – йдеться в повідомленні.

Бюро нагадує, що короткострокова вигода від співпраці з ворогом обов’язково перетвориться для всіх зрадників на тривале ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у «поліції рашистів».

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

Теги: ДБР війна росія окупанти Україна Харківщина

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