Харківщина: ДБР виявило секретні документи окупантів (фото, відео)

На Харківщині виявлено доноси місцевих колаборантів, які «здавали» окупантам патріотів та учасників АТО

Правоохоронці виявили списки зрадників

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Зазначається, що серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого. Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які «здавали» окупантам патріотів та учасників АТО.

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«ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази», – йдеться в повідомленні.

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Бюро нагадує, що короткострокова вигода від співпраці з ворогом обов’язково перетвориться для всіх зрадників на тривале ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у «поліції рашистів».

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.