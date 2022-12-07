Харківщина: окупанти обстріляли навчальний заклад, поранена жінка

У Харківській області під російськими обстрілами опинилися населені пункти на північному сході регіону

У місті Куп'янськ Харківської області внаслідок російського терористичного обстрілу пошкоджень зазнав навчальний заклад. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

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За даними рятувальників, учора, 6 грудня, рятувальники виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу у місті Куп’янськ за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів постраждала жінка 1955 року народження, яку госпіталізували до Чугуївської районної лікарні.

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Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилася вчора, 6 грудня, о 17:51 у Дворічанській територіальній громаді Куп’янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Від ДСНС було залучено одну одиницю техніки та п'ять чоловік особового складу, які загасили вогонь об 20:30.

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів від початку війни Харкову завдано збитків щонайменше на $9 млрд.