Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині в окупантів виникли проблеми з логістикою – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині в окупантів виникли проблеми з логістикою – Генштаб
Підрозділи ЗСУ утримують займані позиції та не допускають просування ворога
фото: Генштаб

Рашисти завдали чотири ракетних і 15 авіаударів, ЗСУ відбили атаки

Триває сто дев’яносто сьома доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби ворог завдав:

  • Чотири ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення;
  • 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки.
  • Окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню “Град” та «Ураган» по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують  виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.

На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;

на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;

на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;

на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне збройні сили російської федерації посилили фільтраційні заходи.

На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих «референдумів», окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують “націоналізувати”.

В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий «вербувальний центр».

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши два взводних опорних пункти, шість районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси ворога. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, Генштаб уперше розповів про успіхи на Харківському напрямку

Теги: ЗСУ війна Генштаб

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів
Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів
Вчора, 16:42
Підрозділи ППО наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА
На Херсонщині окупанти зазнають значних втрат – Генштаб
Вчора, 18:34
Українські захисники вже знищили 4557 бойових броньованих машин ворога
Мінус 640 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 09:12

Події в Україні

На Херсонщині в окупантів виникли проблеми з логістикою – Генштаб
На Херсонщині в окупантів виникли проблеми з логістикою – Генштаб
Атака на Кривий Ріг: стали відомі деталі
Атака на Кривий Ріг: стали відомі деталі
Над Балаклією замайорів український прапор (відео)
Над Балаклією замайорів український прапор (відео)
ЗСУ взяли в полон російського підполковника (фото)
ЗСУ взяли в полон російського підполковника (фото)
На Харківщині нацгвардійці взяли в полон бойовиків «ЛНР» (фото)
На Харківщині нацгвардійці взяли в полон бойовиків «ЛНР» (фото)
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів на Харківщині вже звільнено
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів на Харківщині вже звільнено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
103K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
90K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
78K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
78K
Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна
34K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Арестович за кордоном влаштував шоу на вулиці
Сьогодні, 18:34
ЗСУ знищили понтонні мости в окупованих Дар’ївці та Херсоні
Сьогодні, 18:15
Україну відвідує виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс
Сьогодні, 17:21
«Изюм горит, все горит». Окупанти в шоці від наступу ЗСУ: перехоплення (аудіо)
Сьогодні, 17:02
Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим
Сьогодні, 16:50
Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Сьогодні, 16:15

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту