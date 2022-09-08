Генштаб уперше розповів про успіхи на Харківському напрямку

Захисники повернули під контроль України 700 кв км, які раніше були окуповані ворогом

Бійці просунулись вглиб оборони росіян від 2 до декількох десятків кілометрів

Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«У рамках проведення на Харківському напрямку оборонних операцій з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ ведуть активні бойові дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км», – заявив Громов.

За його словами, на окремих напрямках наші бійці просунулись вглиб оборони росіян від 2 до декількох десятків кілометрів.

Також Громов повідомив, що наші захисники на Харківському та Південнобузькому напрямку повернули під контроль України 700 кв км, які раніше були окуповані ворогом.

Як раніше повідомлялося, українські захисники звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на харківському напрямку.

Як повідомлялося, увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.