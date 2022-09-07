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Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів
фото з відкритих джерел

Контрнаступ відбувся завдяки РСЗВ Himars

Серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників. Про це йдеться у спільній статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського для «Укрінформу».

Зазначається, що головною особливістю боїв між українською і російською армією є не різниця в чисельності сил і засобів і не масштаби операції проти України, а диспропорція в здібностях. Військові визнали, що неможливо одночасно позбавити противника настільки істотної переваги, але можливо протиставити ворогові здатність діяти подібним чином і на подібну дальність. «Мова йде, звичайно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів з відповідною дальністю дії», – йдеться в матеріалі.

Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів фото 1

В той же час підкреслюється, що це не тільки і не стільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars. «Має бути застосований комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності», – відзначається в статті.

Залужний і Забродський заявили, що одним з головних прикладів правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. «Мова йде про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки», – йдеться в статті.

Нагадаємо, 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем. 

Перед цим, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці також лунали вибухи. 

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Теги: Крим ЗСУ війна окупація Валерій Залужний

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