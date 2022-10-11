На Хмельниччині працює ППО, збито ракету (відео) 

По всій Україні триває повітряна тривога

Уранці 11 жовтня по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що на Вінниччині, в Одесі, Кривому Розі, на Київщині та Хмельниччині місцеві мешканці чують вибухи.

Наразі вже відомо, що на Київщині наші захисники приземлили дві ворожі ракети. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Крім того, відомо, що на Хмельниччині, імовірно, теж збитий снаряд рашистів. Відповідні відеокадри поширюються в мережі.

Про роботу ППО розповів очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Нагадаємо, сьогодні рашисти запустили ракети з Каспійського моря по Україні.

Наразі повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!

Як відомо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти.