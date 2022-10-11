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Авіаудари по Україні були сплановані ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіаудари по Україні були сплановані ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім
фото з відкритих джерел

Атаки такого масштабу не могли бути сплановані за кілька днів

Масовані авіаудари РФ по території Україні були заплановані задовго до вибуху на Кримському мосту. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в коментарі CNN.

«Найімовірніше, це було те, що вони планували протягом досить тривалого часу. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів», – сказав Кірбі.

За його словами, атаки такого масштабу не могли бути сплановані за кілька днів.

Кірбі також не зміг сказати, чи остаточно Путін перейшов від стратегії програшної війни на полі бою до кампанії з підриву морального духу цивільного населення і завдання руйнівної шкоди українським містам та інфраструктурі.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по території України 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони. 

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Теги: вибух населення обстріл путін США Кримський міст

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