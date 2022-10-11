Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Перебувайте в укриттях!

Уранці 11 жовтня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо, що на Рівненщині та Київщині, а також в Кривому Розі чутні вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона. Точної інформації щодо ситуації в цих регіонах наразі немає, відбою тривоги ще не оголошували.

Перед цим стало відомо про вибухи в Одесі та приліт на Вінниччині.

Також у пабліках повідомлялося про проліт ракети над Житомирщиною.

Як відомо, рашисти запустили ракети з Каспійського моря.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти.