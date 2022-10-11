В Одесі лунають вибухи

Вся Україна від ранку почула сирени

Окупанти знову запустили ракети

Уранці 11 жовтня мешканці Одеси повідомили, що в місті чутні вибухи. Імовірно, працює протиповітряна оборона.

Деталей щодо ситуації в Одесі наразі немає.

Наразі триває повітряна тривога по всій Україні. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте безпекою!

Трохи раніше 11 жовтня місцева влада Вінниці після оголошеного сигналу тривоги повідомила про влучання ракети.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти.