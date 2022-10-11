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В Одесі лунають вибухи

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Одесі лунають вибухи
Вся Україна від ранку почула сирени
фото з відкритих джерел

Окупанти знову запустили ракети 

Уранці 11 жовтня мешканці Одеси повідомили, що в місті чутні вибухи. Імовірно, працює протиповітряна оборона. 

Деталей щодо ситуації в Одесі наразі немає. 

В Одесі лунають вибухи фото 1

Наразі триває повітряна тривога по всій Україні. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте безпекою!

Трохи раніше 11 жовтня місцева влада Вінниці після оголошеного сигналу тривоги повідомила про влучання ракети.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. 

Теги: тривога обстріл вибух Одеса

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