В Одесі лунають вибухи
Окупанти знову запустили ракети
Уранці 11 жовтня мешканці Одеси повідомили, що в місті чутні вибухи. Імовірно, працює протиповітряна оборона.
Деталей щодо ситуації в Одесі наразі немає.
Наразі триває повітряна тривога по всій Україні. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте безпекою!
Трохи раніше 11 жовтня місцева влада Вінниці після оголошеного сигналу тривоги повідомила про влучання ракети.
Нагадаємо, вранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти.
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