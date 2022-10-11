Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 
Пошкоджені школа, автосалон та медзаклад 
фото: Олександр Старух/Telegram

Окупанти випустили 12 ракет 

Уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Виникла пожежа, її вже загасили. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджені школа та амбулаторія.

Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото)  фото 1

«Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя. У кожного з нас цього ранку віра в одне – вистоїмо і переможемо», – йдеться в повідомленні. 

Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото)  фото 2

Нагадаємо, російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

До слова, в Україні станом на 7:55 пролунав сигнал тривоги. Небезпеку оголошено у центральній, східній та південній частинні України. Згодом частково «почервоніли» і західні області.

Також у вівторок, 11 жовтня, на світанку на півдні України сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників. 

Читайте також:

Теги: ворог Запоріжжя окупанти пожежа школа

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти зруйнували багатоповерхівку в Запоріжжі
Головне за ніч: Росія б'є по Запоріжжю та накопичує «Калібри» у Чорному морі
Вчора, 07:20
В одній із багатоповерхівок зруйновано цілий під’їзд
З'явився момент ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі (відео)
Вчора, 07:35
На місці прильотів піднімається стовп диму
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
Сьогодні, 06:39

Події в Україні

Луганщина: ЗСУ просуваються вперед, лікарні заполонили поранені окупанти
Луганщина: ЗСУ просуваються вперед, лікарні заполонили поранені окупанти
Загроза ракетних ударів: ДСНС надіслала першу не тестову оповістку
Загроза ракетних ударів: ДСНС надіслала першу не тестову оповістку
Деокупація Куп’янська: розвідка показала, як місцеві мешканці зустрічали ЗСУ (відео)
Деокупація Куп’янська: розвідка показала, як місцеві мешканці зустрічали ЗСУ (відео)
Влада Вінниччини повідомила про влучання ракети
Влада Вінниччини повідомила про влучання ракети
Британська розвідка повідомила, чи змінить хід війни новий командувач армією РФ
Британська розвідка повідомила, чи змінить хід війни новий командувач армією РФ
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Лукашенко офіційно вступив у війну
272K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
176K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
96K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
42K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
30K
Удар по Києву. Все, що відомо наразі

Новини

ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту