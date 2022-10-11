Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Окупанти випустили 12 ракет

Уранці 11 жовтня окупанти здійснили ракетний удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Виникла пожежа, її вже загасили. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджені школа та амбулаторія.

«Ворог продовжує терор мирних жителів Запоріжжя. У кожного з нас цього ранку віра в одне – вистоїмо і переможемо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.

До слова, в Україні станом на 7:55 пролунав сигнал тривоги. Небезпеку оголошено у центральній, східній та південній частинні України. Згодом частково «почервоніли» і західні області.

Також у вівторок, 11 жовтня, на світанку на півдні України сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників.