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На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»
Семикласник курив електронну сигарету на уроці
фото з відкритих джерел

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення

На Хмельниччині судили батька, бо його син-семикласник курив електронну сигарету на уроці «Основи здоров'я». Про це йдеться в постанові Нетішинського міського суду Хмельницької області.

Інцидент трапився у Нетішинській гімназії «Ерудит». Під час розгляду справи батька звинуватили у невиконанні обов`язків «щодо забезпечення належних умов життя, навчання та виховання свого малолітнього сина». Батько свою провину визнав.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього стягнення у виді попередження. Також батькові належить сплатити судовий збір у розмірі 536,80 грн на користь держави.

Раніше чоловік залишився без дружини через головоломку. 

Нагадаємо, мешканка Анкари розлучилася із чоловіком, бо він рідко чистив зуби і не приймав душ, пише видання Sabah. Верховний суд зобов'язав чоловіка виплатити компенсацію ексдружині у розмірі $16 500. 

Жінка довела під час судових слухань, що її чоловік не дотримувався правил особистої гігієни і перестав доглядати себе. За її словами, він чистив зуби лише кілька разів на тиждень і не змінював одяг по п'ять днів. Жінка подала на розлучення, зрозумівши, що не може більше жити поряд із «бруднулею». У своєму рішенні Верховний суд постановив, що чоловік-відповідач повністю винен у подіях, які призвели до розлучення, таких як недотримання особистої гігієни та запах поту.

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Теги: навчання батько Хмельницкий гроші жінка чоловік розлучення

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