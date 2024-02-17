На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення

На Хмельниччині судили батька, бо його син-семикласник курив електронну сигарету на уроці «Основи здоров'я». Про це йдеться в постанові Нетішинського міського суду Хмельницької області.

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Інцидент трапився у Нетішинській гімназії «Ерудит». Під час розгляду справи батька звинуватили у невиконанні обов`язків «щодо забезпечення належних умов життя, навчання та виховання свого малолітнього сина». Батько свою провину визнав.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього стягнення у виді попередження. Також батькові належить сплатити судовий збір у розмірі 536,80 грн на користь держави.

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Раніше чоловік залишився без дружини через головоломку.

Нагадаємо, мешканка Анкари розлучилася із чоловіком, бо він рідко чистив зуби і не приймав душ, пише видання Sabah. Верховний суд зобов'язав чоловіка виплатити компенсацію ексдружині у розмірі $16 500.

Жінка довела під час судових слухань, що її чоловік не дотримувався правил особистої гігієни і перестав доглядати себе. За її словами, він чистив зуби лише кілька разів на тиждень і не змінював одяг по п'ять днів. Жінка подала на розлучення, зрозумівши, що не може більше жити поряд із «бруднулею». У своєму рішенні Верховний суд постановив, що чоловік-відповідач повністю винен у подіях, які призвели до розлучення, таких як недотримання особистої гігієни та запах поту.