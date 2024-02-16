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Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
На суді Трамп заперечив свою провину
фото з відкритих джерел

Трампа визнано винним в умисних фінансових махінаціях протягом десяти років

У п'ятницю, 16 лютого суд у Нью-Йорку зобов'язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити понад 350 млн доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство. Про це повідомляє CNBC.

Остаточне рішення було ухвалено суддею Верховного суду Манхеттена Артуром Енґороном, який проводив судовий розгляд без участі присяжних. Ймовірно, Трамп подасть апеляцію на це рішення.

Судовий процес був ініційований генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс, яка звинуватила Трампа, його двох дорослих синів, його компанію і вищих керівників у шахрайському роздуванні активів Трампа з метою збільшення його статків і отримання різних фінансових привілеїв.

У досудовому рішенні Енґорон постановив винести рішення в порядку спрощеного провадження за основною підставою позову Джеймса – що відповідачі вчинили шахрайство, порушуючи закони Нью-Йорка.

Енґорон констатував, що звіти про фінансовий стан Трампа за період з 2014 по 2021 рік завищили вартість його активів на суму від 812 млн доларів до 2,2 млрд доларів.

Енґорон також постановив анулювати бізнес-сертифікати відповідачів і призначити незалежного керуючого для управління процесом ліквідації корпоративних структур Трампа. Деякі експерти назвали це рішення «смертним вироком» для Trump Organization.

На лаві підсудних Трамп виступив проти Енґорона і Джеймса. Експрезидент США також розкритикував свого колишнього посередника та особистого адвоката Майкла Коена, який засвідчив, що Трамп наказав йому неправдиво маніпулювати своїми статками.

Раніше повідомлялося, що суд Нью-Йорка зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство. 

До слова, колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Теги: імунітет президент Колумбія штраф прокурор бізнес Дональд Трамп шахрайство

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