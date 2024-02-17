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Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди
Олексій Тандир брехав у суді, що не отримує виплат
фото: Ян Доброносов/Telegraf

Навіть перебуваючи у СІЗО, суддя продовжував отримувати суддівську винагороду

Суддя Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, досі отримує суддівські винагороди. Про це інформує Центр протидії корупції.

«Суддя Тандир із червня по листопад минулого року отримав майже 400 тисяч гривень суддівської винагороди. Хоча брехав у суді, що не отримує виплат», – зазначили у ЦПК.

Навіть перебуваючи у СІЗО, суддя продовжував отримувати суддівську винагороду.

Попри це, у центрі зазначають, що така ситуація не є винятковою. 

«Держаудитслужба виявила 9 суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але які все одно отримували винагороду. Такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйона гривень», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Зазначимо, що 31 січня Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи щодо судді Тандира. За словами члена Вищої ради правосуддя Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що на початку лютого у відпустку. А закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого. 

Учора, 13 лютого, Святошинський районний суд Києва залишив обвинуваченого суддю під вартою до 12 квітня.

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Теги: трагедія Держаудитслужба батько майно дружина правосуддя суддя смерть закон алкоголь суддя Тандир

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