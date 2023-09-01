На Київщині госпіталізували дівчину, яка закидала вудку і зачепила високовольтну лінію

Волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю

Стан дівчини є важким і супроводжується термічними опіками більшості тіла

У Білоцерківському районі Київської області неповнолітню під час риболовлі уразило струмом. Після цього потерпілу терміново госпіталізували до лікарні у важкому стані. Про це повідомив Андрій Нєбитов, начальник поліції Київської області, у своєму Telegram-каналі.

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«Хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю», – поінформував Нєбитов.

Зазначено, що постраждалу негайно шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Її стан є важким і супроводжується термічними опіками більшості тіла.

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Нагадаємо, в Ірпені на Київщині 22-річна дівчина вистрибнула з вікна.

Надзвичайна подія сталася вчора, 21 липня, увечері. «Стрибнувши з четвертого поверху, потерпіла впала на крівлю під‘їзду. Очевидці терміново викликали швидку та поліцію. Медики попередньо встановили в дівчини забій хребта», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області 46-річний чоловік тиждень катував свою співмешканку та її двох дітей. Нападник знущався з рідних через те, що діти зірвали чотири персики з сусідського дерева.

До слова, в Івано-Франківську 26 червня, невідомий обстріляв спортзал і тяжко поранив одного із відвідувачів.

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За даними місцевого видання «Галка», інцидент стався після обіду 26 червня. З вулиці невідомий обстріляв один із спортзалів Франківська. Через це відвідувач отримав тяжке поранення, його госпіталізували.

Видання стверджує, що за попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку.