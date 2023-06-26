В одному зі спортзалів Івано-Франківська сталася стрілянина: є поранені

За попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку

В Івано-Франківську у понеділок, 26 червня, невідомий обстріляв спортзал і тяжко поранив одного із відвідувачів. Про це повідомили в поліції.

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За даними місцевого видання «Галка», інцидент стався після обіду 26 червня. З вулиці невідомий обстріляв один із спортзалів Франківська. Через це відвідувач отримав тяжке поранення, його госпіталізували.

Видання стверджує, що за попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку.

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У поліції офіційно підтвердили стрілянину та повідомили, що підозрюваного уже розшукують. За даними правоохоронців, стрілянина сталась 26 червня о 17:20 на вулиці Симоненка.

«Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні», – повідомили у поліції.

На місці події працюють слідчі, триває пошук підозрюваного.

Нагадаємо, 1 червня в Одесі під час смертельної стрілянини загинула жінка, 30-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Поліція встановила, що причиною вбивств був конфлікт між родичами.