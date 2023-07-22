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На Київщині дівчина вистрибнула з вікна (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині дівчина вистрибнула з вікна (фото)
Дівчина впала на крівлю під‘їзду
фото: поліція Київщини / Тelegram

Медики попередньо встановили у потерпілої забій хребта: перед трагедією вона вживала спиртне

В Ірпені на Київщині 22-річна дівчина вистрибнула з вікна. Про це повідомляє поліція Київщини.

Надзвичайна подія сталася вчора, 21 липня, увечері. «Стрибнувши з четвертого поверху, потерпіла впала на крівлю під‘їзду. Очевидці терміново викликали швидку та поліцію. Медики попередньо встановили в дівчини забій хребта», – йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, перед трагедією дівчина перебувала у квартирі сама, вживала спиртне. Фахівці продовжують зʼясовувати обставини події. 

Перед падінням дівчина вживала алкоголь
Перед падінням дівчина вживала алкоголь
фото: поліція Київщини / Тelegram

Поліція Київщини закликає приділяти посилену увагу людям, які перебувають у важкому емоційному стані. «Якщо ж ви почуваєтесь зле, невідкладно звертайтеся по допомогу до фахівців! Бережіть своє життя», – наголосили правоохоронці.

До слова, під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Також раніше повідомлялося, що у Києві з вікна багатоповерхівки випав п’ятирічний хлопчик.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва мати викинула свою трирічну дитину з вікна восьмого поверху. За словами сусідів, спочатку жінка викидала речі і продукти з вікна, після чого викинула свого сина. Вони додали, що останні дні жінка була постійно у стані алкогольного сп'яніння, коли поліцейські вивели жінку з квартири, вона була в неадекватному стані.

Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані. Хлопчика врятувало те, що він впав не на асфальт і не на огорожу паркану, а на землю. 

Читайте також: Суд виніс вирок киянці, яка викинула з вікна сина
Теги: поліція Київщина

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