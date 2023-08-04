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На Чернігівщині чоловік тиждень катував дружину та дітей через зірвані персики

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Чернігівщині чоловік тиждень катував дружину та дітей через зірвані персики
Чоловік підозрюється в катуванні рідних через те, що діти зірвали з дерева сусідів чотири персики
фото: МВС

За версією правоохоронців, чоловік тиждень знущався зі співмешканки, її 12-річного сина і 11-річної доньки

У Чернігівській області 46-річний чоловік тиждень катував свою співмешканку та її двох дітей. Нападник знущався з рідних через те, що діти зірвали чотири персики з сусідського дерева. Про це повідомили в МВС.

За даними слідства, чоловік тиждень знущався зі співмешканки, її 12-річного сина і 11-річної доньки. Він побив їх, обрізав усім волосся, відібрав мобільні телефони і зачинив у кімнаті. Він знущався з рідних п'ять днів. Весь цей час підозрюваний вживав алкогольні напої.

Виявилося, що чоловік катував рідню через те, що діти зірвали з дерева сусідів чотири персики.

«Лише за тиждень жінці вдалося втекти, і вона звернулася до фельдшера. Медик одразу викликав правоохоронців. Жінку й дітей госпіталізували, а правопорушника – затримали», – повідомили в МВС.

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Чоловік тиждень катував співмешканку і її дітей
фото: МВС

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 127 ККУ (катування), чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

Нагадаємо, що в Нікополі вітчим катував п'ятирічного пасинка. Підозрюваний, нібито «за погану поведінку», неодноразово бив по голові та тілу хлопчика і тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. 

Теги: МВС діти Чернігівщина

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