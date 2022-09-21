На кордоні з Польщею протестують студенти, яких не випускають на навчання (відео) 

Українські студенти влаштували акцію в «Шегинях»

У середу, 21 вересня, українські студенти, яких не випускають на навчання за кордон, влаштували акцію на контрольно-пропускному пункті «Шегині», що на Львівщині. Декілька десятків людей приїхали на пункт пропуску, де отримали масові відмови від прикордонників. На «акцію» запросили ЗМІ. Студенти мають намір її повторити.

Студенти, які вчаться за кордоном, не можуть почати заняття, адже їх не випускають з України. А в іноземних вишах уже розпочався навчальний рік.

Державна прикордонна служба пояснює: причина у зловмисниках, які масово підробляють студентські документи, аби незаконно виїхати з країни й уникнути мобілізації.

Обмеження почало діяти з 14 вересня 2022 року. Таке рішення надійшло до Державної прикордонної служби України від вищого військового керівництва.

«На цю мить така категорія, як «студенти», не може перетнути кордон на виїзд з України, допоки це не буде внормовано окремо рішенням уряду і не будуть внесені зміни в постанову №57», – пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пишуть «Факти ICTV».

Тим часом набирає оборотів петиція, автор якої вимагає надати студентам можливість продовжувати навчання.

Нагадаємо, чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд. Як це зробити – пояснило МВС.

